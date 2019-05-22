الأهلي يكشف موعد عودة سعد سمير للتدريبات بالكرة

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن سعد سمير مدافع الفريق سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الكرة بعد شهر ونصف من الآن. ويعاني سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطالالإفريقي. وأوضح الجهاز الفني أن سعد سمير يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي وقطع شوط كبير في عملية التأهيل، مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية في يوليو القادم كموعد مبدئي وذلك بناء على حالة اللاعب وقتها ووفقا للبرنامج التأهيلي الذي يسير عليه.

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