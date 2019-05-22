اليوم راحة للاعبي إنبي قبل لقاء النجوم بالدوري

يحصل فريق انبي اليوم" الأربعاء" على راحة، ويستأنف مرانه غدًا استعدادا للقاء النجوم المقرر اقامته 27 مايو الجاري في الجولة 34 والأخيرة للدوري. مايو الجاري في الجولة 34 والأخيرة للدوري. كان الفريق قد تغلب على مصر المقاصة أمس بهدفين مقابل هدف بالجولة قبل الأخيرة للدوري. ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 39 نقطة وتأكد بقائه بالدوري الممتاز.

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