رياضة | أزمة في ريال مدريد بسبب نافاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في ريال مدريد بسبب نافاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ريال مدريد أزمة في بيع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع أوك دياريو الإسباني، إن راتب كيلور نافاس مع ريال مدريد، 5 ملايين يورو سنويا يعتبر مشكلة أمام الفرق التي ترغب في ضم الكوستاريكي في الصيف.

وتابع الموقع أن نافاس يرتبط بالرحيل عن ريال مدريد إلى نابولي ويوفنتوس وبعض الفرق الإنجليزية وباريس سان جيرمان الفرنسي لكنه سيكون مجبرا على تخفيض راتبه.

وأشار الموقع إلى أن زيدان، أبلغ نافاس بدوره الثاني في الموسم المقبل إذا كان يريد حارس كوستاريكا الاستمرار مع الفريق الملكي.