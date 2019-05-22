رياضة | كيف تصوت لـ محمد صلاح للفوز بجوائز الأفضل في الموسم مع ليفربول؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تصوت لـ محمد صلاح للفوز بجوائز الأفضل في الموسم مع ليفربول؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الموقع الرسمي لنادى ليفربول الإنجليزى فتح باب التصويت لجوائز الأفضل فى صفوف الفريق لموسم 2018-2019.

وستكون المنافسة كبيرة فى الفريق على لقب أفضل لاعب ولاعبة وأفضل هدف وسط تألق العديد من لاعبى الريدز مثل المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك، والسنغالى ساديو مانى، والنجم المصرى محمد صلاح.

يذكر أن ليفربول احتل وصافة الدورى الإنجليزى برصيد 97 نقطة، ويستعد لخوض نهائى دورى أبطال أوروبا أمام توتنهام فى مطلع الشهر المقبل.