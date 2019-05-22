رياضة | حقيقة تعاقد جوارديولا مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد جوارديولا مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية حقيقة اتفاق نادي يوفنتوس الإيطالي مع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي على قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وفقا لصحيفة آس فإن بيب جوارديولا مستمر في مانشستر سيتي والتقارير التي تربطه بيوفنتوس غير صحيحة.

وتابعت الصحيفة أن التقارير تحدثت عن وجود بيب في ميلانو أمس بينما هو كان في حافلة مانشستر سيتي يحتفل مع الفريق.

وأضافت أن مانشستر سيتي لم يتواصل مع بيب جوارديولا من أجل تحسين عقده الحالي وتمديده في الفترة المقبلة.