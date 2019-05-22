رياضة | أبو الرجال وجريشة وعادل والعراقي و16 طاقم سفراء التحكيم المصري خارجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الرجال وجريشة وعادل والعراقي و16 طاقم سفراء التحكيم المصري خارجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة لموجات نقد عنيفة كل همها التشكيك فى الحكم المصري مع نهاية الموسم الحالي وذلك بعد طلب بعض أندية الدوري الممتاز هذا الموسم لحكام أجانب ونزولاً على رغبة الأندية من جانب لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم والتى رفعت الحرج عن كاهل الاتحاد والأندية معاً عادت الأندية نفسها تشتكي من ظلم التحكيم الأجنبي في الوقت الذي ظهر فيه سفراء التحكيم المصري خارجيا يغردون خارج السرب ليشرفوا منظومة التحكيم المصري أينما ذهبوا .

ففى افتتاح مونديال كأس العالم للشباب ببولندا تم اختيار الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال لإدارة لقاء بولندا وكولومبيا.

Advertisements

كما تم اختيار الدولي المصري جهاد جريشة لإدارة لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي .

وتم اختيار الدولي هاني العراقي للتحكيم في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية بتركيا وأخيرا تم اختيار الدولي المصري محمد عادل لإدارة كلاسيكو الدوري التونسي بين النجم الساحلي والصفاقسي .

وقامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بتوفير وإرسال 16 طاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات بالدوري التونسي في إطار البروتوكول بين الاتحادين المصري والتونسي .