رياضة | ريال مدريد يخطط لصفقة نارية بعد فشل ضم يوفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لصفقة نارية بعد فشل ضم يوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني تراجع عن ضم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت وحدد البديل

وكان ريال مدريد قد تراجع عن التعاقد مع يوفيتش في الصيف المقبل بعدما طلب ناديه الألماني الحصول على 100 مليون يورو للاستغناء عن خدماته.

وقال موقع الدون بالون ، إن ريال مدريد ليس على استعداد لدفع 100 مليون يورو للتعاقد مع يوفيتش لأن بيريز رئيس النادي لا يضمن تألقه في الموسم الجديد مع الفريق.

Advertisements

وأضاف الموقع أن زيدان مدرب الفريق رفع طلبا لرئيس النادي بيريز بوقف عملية التعاقد مع يوفيتش واستثمار هذا المبلغ في التعاقد مع صفقة جديدة في مركز آخر.

ووضع ريال مدريد راؤول دي توماس مهاجم الفريق الشاب العائد من جديد لصفوف الملكي بعد نهاية إعارته مع رايو فاليكانو بديلاً للمهاجم الصربي يوفيتش في الموسم المقبل أو الاستمرار في الاعتماد على ماريانو دياز بجانب المهاجم الأساسي كريم بنزيمة.