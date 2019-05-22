رياضة | أول خطوة من برشلونة لحسم صفقة بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول خطوة من برشلونة لحسم صفقة بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة اتخذ أول خطوة للتعاقد مع مهاجم جديد بديلا لنجم الفريق لويس سواريز.

وقالت صحيفة سبورت، إن برشلونة قدم عرضا بقمية 25 مليون يورو، إلى سيلتا فيجو لضم الأوروجواياني ماكسي جوميز، وهو نصف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 50 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة بدأ متابعة ماكسي خلال الشهور القليلة الماضية، حيث يبحث عن مهاجم بديل للويس سواريز، بعد فشل كيفين برنس بواتينج في تقديم مستوى جيد خلال فترة إعارته.

ويرتبط ماكسي بعقد مع سيلتا فيجو حتى عام 2022، لكن سيلتا قد يرضخ في النهاية لمحاولات برشلونة وضغط اللاعب ويقرر الموافقة على بيعه مقابل 40 مليون يورو.