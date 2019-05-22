رياضة | رئيس الزمالك يستقبل بعثة نهضة بركان بالورود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يستقبل بعثة نهضة بركان بالورود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس نادي الزمالك ، ومعه اللواء علاء مقلد ، عضو مجلس الإدارة ، وأيمن حافظ المنسق العام للفريق ، وأحمد مرتضي منصور ، بعثه فريق نهضه بركان المغربي بمطار القاهرة ، والتي وصلت منذ قليل في السادسة الا ربع من صباح اليوم الأربعاء .

وحرص رئيس النادي ، على أن يكون استقبال بعثة النادي المغربي ، بحفاوة بالغة حيث تواجدت فرقه فنون شعبيه ترتدي الملابس الفرعونية ، ومعها الطبول والمزامير ، وكذلك عدد كبير من براعم النادي تحمل اعلام القلعة البيضاء واعلام المغرب الشقيق والورود .

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ورحب رئيس النادي ، بمسئولي بعثة نهضة بركان ، مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين .

ووجه الشكر لمسئولي النهضة على حسن الاستقبال في المغرب ، وأنهم سيكونوا في بلدهم الثاني مصر ، متمنيا أن تخرج المباراة النهائية بالشكل الذي يليق بالناديين .

وتقيم البعثة في القاهرة البوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.