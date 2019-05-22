رياضة | شتوتجارت يهدف لإنقاذ موسمه.. ويونيون برلين يسعى لكتابة التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شتوتجارت يهدف لإنقاذ موسمه.. ويونيون برلين يسعى لكتابة التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع تيم والتر، على عقود تدريب فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، لكنه سينتظر حتى يوم الإثنين المقبل لمعرفة ما إذا كان سيدرب فريقًا يلعب في الدوري الألماني "بوندسليجا"، أو في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وأنهى شتوتجارت، الدوري هذا الموسم في المركز الثالث من القاع، والآن يتعين عليه خوض ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا أمام يونيون برلين، الذي يسعى للصعود للمرة الأولى للبوندسليجا، بعدما أنهى دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث.

وسيظل نيكو ويليج، المدرب المؤقت، يقود الفريق في ملحق الصعود والهبوط من البوندسليجا غدًا الخميس، في شتوتجارت، ويوم الإثنين المقبل في برلين، بينما يتولى والتر، الذي كان مدربًا لفريق هولستين كيل، بداية من تموز/يوليو.

ويأمل والتر، أن يقود فريقًا في البوندسليجا للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

وقال والتر: "سويًا نريد الدخول في فترة إيجابية بشتوتجارت. أتطلع حقا لهذا التحدي. شتوتجارت لديه جاذبية هائلة وتاريخ حافل".

ويسعى شتوتجارت، بطل الدوري في 1984، و1992، و2007، بشدة لتفادي الهبوط للمرة الثانية في 3 أعوام.

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وعادت الأجواء الإيجابية للفريق منذ خسارتهم مباراة واحدة في آخر 4 مباريات وحافظوا على نظافة شباكهم في 3 منها.

وقال ويليج :"الحصول على 7 نقاط من آخر 4 مباريات يعد تحسنا، وهو ما يعطينا القوة والإيمان في ملحق الهبوط والصعود".