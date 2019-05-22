رياضة | معار ريال مدريد يرحل عن بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معار ريال مدريد يرحل عن بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني المعار من ريال مدريد قرر عدم البقاء في صفوف الفريق البافاري في الموسم المقبل.

وقالت شبكة سكاي سبورتس الألمانية، إن خاميس يرى أن مستقبله خارج بايرن ميونيخ ولن يستمر في صفوف الفريق البافاري.

وتابعت الشبكة أن بايرن ميونخ لن يفعل خيار شراء عقد خاميس مقابل 42 مليون يورو من ريال مدريد والنادي سيعلن عن قراره النهائي بعد نهائي كأس ألمانيا.