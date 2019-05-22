رياضة | ريال مدريد يمدد عقد مدافعه موسما إضافيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يمدد عقد مدافعه موسما إضافيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي ريال مدريد الإسباني قريبا من تمديد عقد، مدافع الفريق الملكي لسنة إضافية بناء على قرار من الإدارة الفنية بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ريال مدريد سوف يعلن في الساعات القليلة المقبلة تمديد عقد ناتشو الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021 حتى 2022.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يثق كثيرا في ناتشو الذي سوف يوقع اليوم على عقد تمديده رفقة فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي ليستمر دفاع البلانكوس في الموسم المقبل بوجود سيرجيو راموس ورافاييل فاران وناتشو إيدير ميليتاو.

ويتواجد ناتشو مع ريال مدريد منذ عمره الـ22 عاما وسوف يبقى حتى سن الـ32 في البلانكوس حتى نهاية عقده الجديد.