رياضة | راحة 48 ساعة لـ"رجال اليد" بالأهلي بعد الفوز بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة 48 ساعة لـ"رجال اليد" بالأهلي بعد الفوز بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح يحيى يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز بلقب بطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته مساء الجمعة استعدادا لخوض منافسات الدورة المجمعة الفاصلة على لقب بطولة السوبر للمحترفين.

ويخوض الأهلي منافسات قوية في البطولة مع فرق سبورتنج وطلائع الجيش، حيث تقام مباريات الدورة أيام 27 و28 و29 مايو الجاري على صالة الشباب والرياضة.