رياضة | الأهلي يعلن موعد جاهزية سعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن موعد جاهزية سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن سعد سمير مدافع الفريق سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الكرة بعد شهر ونصف من الآن.

ويعاني سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأوضح الجهاز الفني أن سعد سمير يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي وقطع شوط كبير في عملية التأهيل، مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية في يوليو القادم كموعد مبدئي وذلك بناء على حالة اللاعب وقتها ووفقا للبرنامج التأهيلي الذي يسير عليه.