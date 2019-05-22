شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: «ناتشو» يجدد عقده مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من إعلان تجديد تعاقد المدافع ناتشو فيرنانديز لمدة عام إضافي، وبذلك سيصبح المدافع الإسباني هو ثاني لاعب يجدد عقده مع الفريق بعد نجم الوسط الألماني توني كروس.
وسيمتد تعاقد ناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2022، حسب صحفي «ماركا»، خوسيه فيليكس دياز.
وكان اللاعب قد تم تصعيده إلى الفريق الأول من فريق الشباب في ريال مدريد قبل قرابة 6 سنوات، بعدما تدرج في فرق الفئات السنية للنادي الملكي.
ولعب الإسباني دور البديل «الجوكر» خلال مسيرته في ريال مدريد، إذ يجيد شغل جميع مراكز الخط الخلفي سواء ظهيرًا أيمن أو أيسر أو قلب دفاع.
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