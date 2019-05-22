شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يستقبل بعثة نهضة بركان بالمطار بالورود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ومعه اللواء علاء مقلد، عضو مجلس الإدارة، وأيمن حافظ، المنسق العام للفريق، وأحمد مرتضي منصور، بعثة فريق نهضة بركان المغربي بمطار القاهرة، والتي وصلت في السادسة إلا الربع من صباح اليوم الأربعاء.

وحرص رئيس النادي على أن يكون استقبال بعثة النادي المغربي بحفاوة بالغة، حيث تواجدت فرقة فنون شعبية ترتدي الملابس الفرعونية، ومعها الطبول والمزامير، وكذلك عدد كبير من براعم النادي تحمل أعلام القلعة البيضاء وأعلام المغرب الشقيق والورود.

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ورحب «منصور» بمسؤولي بعثة نهضة بركان، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ووجّه الشكر إلى مسؤولي النهضة على حسن الاستقبال في المغرب، وطمأنهم أنهم سيكونون في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا أن تخرج المباراة النهائية بالشكل الذي يليق بالناديين.

وتقيم البعثة في القاهرة، اليوم الأربعاء، حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدًا الخميس.