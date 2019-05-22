ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن ناتشو

توصل ريال مدريد، إلى قراره النهائي بشأن تحديد مستقبل لاعبه الذي ينتهي عقده في موسم 2021، بحسب ما كشفته تقارير صحفية إسبانية.

وأشارت صحيفة "ماركا"، اليوم الأربعاء إلى أن ريال مدريد سيعلن خلال الساعات المقبلة عن تجديد عقد لاعبه ناتشو فيرنانديز حتى 30 يونيو / حزيران 2022.

وكان عقد اللاعب الأصلي ينتهي في 2021، قبل أن يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين من أجل مده لعام آخر، في ظل حاجة الفريق لخدماته مستقبلًا.

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وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أعطى بالتأكيد موافقته على هذا التجديد، نظرًا لأن اللاعب صاحب الـ29 عاما يأتي ضمن حساباته في خطوط الدفاع إلى جانب الثلاثي راموس وفاران والبرازيلي إيدير ميليتاو.

ويأتي تجديد عقد ناتشو اعترافا بجهوده وعمله وأدائه كلاعب مميز ضمن صفوف الميرينجي، خاض أول مباراة له مع الفريق الأول في 2011 على يد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبهذا التجديد، سينتهي عقد ناتشو مع الريال حين يصبح عمره 32 عاما، أي عقب 22 عاما على وصوله للقلعة البيضاء، علما بأن آخر تجديد قام به يعود تاريخه إلى 2014.