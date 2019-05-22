دورتموند يتعاقد رسميًا مع ثورجان هازارد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، تعاقده مع البلجيكي ثورجان هازارد، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الأربعاء.

وأصدر دورتموند، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن خلاله توقيع اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، على عقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

وقال مايكل زورك للموقع الرسمي للنادي: "نحن سعداء باختيار هازارد الانضمام إلينا عن قناعة تامة".

وأشار زورك، إلى خبرات الدولي البلجيكي في البوندسليجا، فضلاً عن امتلاكه قدرات فنية ستساعد أسود الفيستيفال في الموسم المقبل.

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أما هازارد، فقال: "أنا ممتن للسنوات الـ5 التي قضيتها بقميص مونشنجلادباخ، والتي تخللتها ذكريات رائعة، لكن هذا هو الوقت المثالي لاتخاذ خطوة أعلى في مسيرتي".

واختتم: "أنا فخور باللعب بقميص بوروسيا دورتموند، الذي يعد أحد أكبر الأندية، ويمتلك جماهير مذهلة".

ويعد هازارد ثاني صفقات دورتموند الصيفية، بعدما تعاقد مع نيكو شولز من هوفنهايم، أمس الثلاثاء، كما بات قريبًا من ضم جوليان براندت، لاعب باير ليفركوزن.