إنتر ميلان يعلن عن قيمصه الجديد

أعلن إنتر ميلان الإيطالي، عن قميصه الجديد الذي سيرتديه خلال الموسم المقبل 2019/2020.

وكشف النادي الإيطالي عن القميص عبر الحساب الرسمي لإنتر على "تويتر"، حيث لم يختلف القميص الجديد عن التصميم الاعتيادي لإنتر، باللونين الأسود والأزرق.

واقترب إنتر من التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي.

ويحتاج إنتر إلى الفوز على إمبولي في الجولة الأخيرة، من أجل ضمان التأهل لدوري الأبطال، دون النظر لنتائج المنافسين.

وكان إنتر قد تلقى خسارة ثقيلة في آخر مبارياته أمام نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف.