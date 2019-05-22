ماتيب: مواجهة توتنهام هي أكبر مباراة لنا خلال الموسم

أكد جويل ماتيب لاعب ليفربول الإنجليزي أن مواجهة توتنهام المقبل هي أكبر مباراة للريدز خلال هذا الموسم، لافتًا إلى أن جميع اللاعبين على استعداد لفعل لكل شئ من أجل الفوز باللقاء.
ليفربول سيلتقي مع توتنهام في الأول من يونيو المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال ماتيب: "لقد قدمنا موسمًا رائعًا ويمكننا المواصلة حتى النهاية".
وأضاف: "مباراة توتنهام هي أكبر مواجهة لنا خلال هذا الموسم وسنفعل كل شيء من أجل افوز بها".
وتابع صاحب الـ27 عامًا: ""ستكون مباراة مختلفة بكل تأكيد، لكننا نعرف أنه بإمكاننا التغلب عليها".
جدير بالذكر ان ليفربول تأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3، بينما وصل توتنهام إلى المباراة النهائية بعد إقصاء آياكس الهولندي وتحويل تأخره بهدف في مباراة الذهاب إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء العودة.
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