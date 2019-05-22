شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. لطفى يستعد للعودة إلى التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للأهلي، تحسن حالة علي لطفي حارس مرمي الفريق بعد حقن ركبته مؤخرًا للتخلص من الإصابة التى يعاني منها اللاعب في الرباط الداخلي للركبة.

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وبدأ لطفى في التعافي أيضا من خشونة الركبة التي سببت له آلام حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.

ويلتقى الأهلي مع الإسماعيلي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.