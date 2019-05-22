المقاصة يفتح خط مفاوضات مع إيهاب جلال...

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جدة - عمرو شويل فتح مسئولو مصر المقاصة خط المفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من أجل العودة من جديد لقيادة الفريق الفيومى بالموسم المقبل
وقاد محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة المفاوضات مع جلال، نظرا لأنه يرتبط معه بعلاقة قوية منذ أن كان يعمل ميرا فنيا للفريق ونجح فى تحقيق المركز الثانى لبطولة الدورى وشارك معهم بالكونفيدرالية وانتقل بعدها للعمل كمديرا فنيا للزمالك .
من جانبه، رفض إيهاب جلال البت فى العرض طالبا ترك الامر حتى نهاية الموسم والإطمئنان على موقف المصرى بالحصول على المركز الرابع بجدول الترتيب خاصة وأن الوقت مازال مبكرا لحسم الموقف .
كان جمال عمر المدرب العام للمقاصة تم تصعيده للعمل كمدير فنى للفريق عقب رحيل طلعت يوسف .
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