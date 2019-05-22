شكرا لقرائتكم "المسابقات" : إقامة مباراة الإسماعيلى والجونة الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الجونة والاسماعيلي، ضمن الجولة الـ 34 للدوري الممتاز، في الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين 27 مايو الجاري.

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يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد الجونة فى المركز الـ14 برصيد 36 نقطة.

ويتبقي للجونة مباراة مؤجلة أمام الزمالك ، كما يتبقي للإسماعيلي مباراتين الأولى اليوم أمام الأهلي و الثانية أمام الزمالك.