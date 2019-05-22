شكرا لقرائتكم كلاكيت ثانى مرة .. طارق الغنام يعلن الاعتزال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن طارق الغنام نجم سلة الأهلى اعتزال اللعب ، وإنهاء مسيرته فى صالات السلة ، مكتفيا بما قدمه مع الفريق الاحمر خلال السنوات الماضية .
وتعد هذه المرة هى الثانية لإعلان اعتزال الغنام ، حيث سبق واعلن اعتزاله موسم 2017 ، لكنه تراجع بعد شهر واحد ليكمل مسيرة الإنجازات و البطولات مع القلعة الحمراء .
وحقق طارق الغنام الكثير من البطولات وصلت إلى 20 بطولة مع الاهلى من أصل 22 لقب حققته السلة الحمراء
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