شكرا لقرائتكم المباريات المتبقية للفرق الستة المهددة بالهبوط.. من الأقرب؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت لقاء أمس الثلاثاء فى منافسات الدورى المصرى الممتاز، عن تأكد بقاء ثلاثة فرق فى الدورى الموسم المقبل بعدما حققوا الفوز فى مبارياتهم أمس.

وضمن طلائع الجيش وإنبى وسموحة البقاء فى الدورى بعد فوزها على كل من الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وبتروجيت على الترتيب. كما يصراع 6 أندية على الهروب من الهبوط وهو ما ستسفر عنه المباريات المتبقية.

والفرق المهدد بالهبوط هى: بتروجيت، الاتحاد السكندري، الجونة، حرس الحدود، الإنتاج الحربى ووادى دجلة، وفريق واحد فقط منهم بعد هبوط الداخلية والنجوم إلى القسم الثانى.

ونستعرض المباريات المتبقية للفرق المهددة بالهبوط:



- وادى دجلة (37 نقطة) يتبقى له مباراة وحيدة أمام الإنتاج الحربى.

- الإنتاج الحربى (37 نقطة) يتبقى له مباراتان فى المسابقة، أمام الزمالك ووادى دجلة.

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- حرس الحدود (36 نقطة) يتبقى له مباراتان فى المسابقة، أمام كل من الزمالك وبيراميدز.

- الجونة (36 نقطة) يتبقى له مباراتان فى المسابقة، أمام كل من الزمالك والإسماعيلى.

- الاتحاد السكندرى (36 نقطة) يتبقى له مباراة وحيدة أمام سموحة فى ديربى سكندرى.

- بتروجيت (34 نقطة) يتبقى له مباراة وحيد أمام المقاولون العرب.