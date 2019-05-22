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شكرا لقرائتكم فرج عامر: سموحة حقق انجازا بالبقاء فى الدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
علق المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على استقرار وضع الفريق السكندري الذي ابتعد عن دوامة الهبوط في الدوري العام، عقب الفوز الأخير الذي حققه الفريق على بتروجت مساء أمس في إطار منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة.
وقال عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": أهم حاجة انني وزملائي اعضاء مجلس الادارة لنادي سموحة والجهاز الفني والاداري بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن واللاعبين من الفريق الاول لكرة القدم ناضلنا بشرف ورجولة وأمانة وحققنا انجاز ونفدنا من بحر الظلمات ورمال متحركة كروية كانت تتمني الاطاحة بنا ولكن ارادة الله دائما مع الشرفاء المكافحين.
فرج عامر
يذكر أن سموحة فاز على بتروجت بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى النقطة 38 في المركز العاشر بجدول مسابقة الدوري العام ليضمن الفريق السكندري البقاء في بطولة الدوري العام دون الدخول في حسابات معقدة.
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