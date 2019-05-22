شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الإسماعيلى .. محاضرة بالفيديو لكشف نقاط ضعف المارد الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقى الجهاز الفنى للإسماعيلى محاضرة فنية بالفيديو للاعبين ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الأهلى فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بملعب برج العرب في الإسكندرية، بمباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري الممتاز.

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وكشف محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى خلال المحاضرة نقاط القوة والضعف للأهلى، ووضع خطة العمل على كيفية استغلالها من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.

كما حذر جابر اللاعبين من خطورة كل لاعبى الأهلى لاسيما التونسى على معلول الظهير الأيسر فضلا عن رمضان صبحى جناح الفريق والمهاجم المغربى وليد أزارو وغيرهم.