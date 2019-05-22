شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى.. عودة حسام عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأهلى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، نادى الإسماعيلى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى ، على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء، وقرر الدفع بحسام عاشور بجانب عمرو السولية لتعويض غياب حمدى فتحى الغائب بداعى الإيقاف لتراكم الإنذرات.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالى:



حراسة المرمى: محـمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد فتحى.

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خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسين الشحات، صالح جمعة، رمضان صبحى.

الهجوم: وليد أزارو.