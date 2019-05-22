شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يحذر من خطورة معلول وأزارو ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام الجهاز الفنى للإسماعيلى محاضرة فنية بالفيديو للاعبين ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الأهلى فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بملعب برج العرب فى الإسكندرية، بمباراة مؤجلة من الجولة 18 للدورى المصرى.

استهدفت المحاضرة الكشف عن نقاط القوة والضعف للفريق المنافس والعمل على كيفية استغلالها من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.

وحرص الجهاز الفنى على تحذير اللاعبين من خطورة كل لاعبى الأهلى لاسيما التونسى على معلول الظهير الأيسر، فضلا عن رمضان صبحى جناح الفريق والمهاجم المغربى وليد أزارو وغيرهم.