شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاوض إيهاب جلال للعودة لقيادة الفريق من جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من أجل العودة من جديد لقيادة مصر المقاصة من جديد بعد المفاوضات التى قام بها محمد عبد السلام رئيس النادى الفيومى بنفسه مع المدير الفنى .
ويرتبط إيهاب جلال بعلاقة قوية مع رئيس المقاصة منذ أن كان يعمل ميرا فنيا للفريق ونجح فى تحقيق المركز الثانى لبطولة الدورى وشارك معهم بالكونفيدرالية وانتقل بعدها للعمل كمديرا فنيا للزمالك .
وقد رفض إيهاب جلال البت فى العرض طالبا ترك الامر حتى نهاية الموسم والإطمئنان على موقف المصرى بالحصول على المركز الرابع بجدول الترتيب خاصة أن الوقت مازال مبكرا لحسم الموقف .
كان جمال عمر المدرب العام للمقاصة قد تم تصعيده للعمل كمدير فنى للفريق عقب رحيل طلعت يوسف .
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