شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر : الاسماعيلى لا يلعب لصالح أحد والجماعية سر قوة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى على قوة وخطورة الأهلى لاسيما فى ظل رغبته فى تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المحلى.
ويلتقى الإسماعيلى منافسه الأحمر فى العاشرة من مساء الأربعاء لحساب مؤجلات الجولة الــ18 من عمر الدورى المحلى.
وأضاف جابر فى تصريحات صحفية :"تلك المواجهة دائما ما تشهد ندية بين الفريقين نظرا لحجم الجماهيرية لهما ، لا نلعب لصالح أحد ، الإسماعيلى فريق كبير هدفنا الثلاث نقاط فى كل مباراة ومن أجل تحسين مركزنا بجدول الدورى".
واستكمل مدرب الدراويش :"الأهلى يضم كوكبة من النجوم بكل الخطوط ،وأرى أن نقطة قوته تتمثل فى جماعيته والتركيز حتى الدقيقة 90 وهو ما حذرت اللاعبين منه من أجل تحقيق نتيجة ترضى طموح جماهيرنا".
وأتم حديثه قائلا:"نتطلع لاستغلال الدفعة المعنوية بعد الانتصار على الداخلية، مباريات الأهلى والزمالك لاتحتاج تحفيز بشكل كبير من جانبنا، اللاعبون لديهم اصرار كبير على التألق وتقديم افضل ما لديهم فى الملعب ونتمنى أن يحالفنا التوفيق لتعويض النتائج السلبية".
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