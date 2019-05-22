شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقن "ركبة" على لطفى لمواجهة الخشونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الفنى للأهلى عن تحسن حالة على لطفى حارس مرمى الفريق بعد حقن ركبته مؤخرًا للتخلص من الإصابة التى يعانى منها اللاعب فى الرباط الداخلى للركبة.
وأوضح الجهاز الفنى أن اللاعب بدأ فى التعافى أيضا من خشونة الركبة التى سببت له آلام حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.
ويلعب الأهلى مع الإسماعيلى في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدورى الممتاز.
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