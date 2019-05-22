سوبر كورة.. جماهير الزمالك تتحدى حرارة الشمس بهتافات حماسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى العشرات من جماهير الزمالك الذين تجمعوا أمام بوابة رقم 1 للحصول على تذاكر مباراة فريقهم ضد نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب الشمس وحرارة الجو فى أول ساعات الصيام.

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