شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم تونسي لمباراة بيراميدز و النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح تعيين طاقم حكام من تونس بقيادة محمد يسري لإدارة مباراة بيراميدزوالنجوم، على ستاد الدفاع الجوى فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين 6 فرق للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 58 وتلقت شباكه 30 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 43 هدف .

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