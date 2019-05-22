شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة الجونة والاسماعيلي 27 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الجونة والاسماعيلي، ضمن الجولة الـ 34 للدوري الممتاز، في الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين 27 مايو الجاري.
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 41 نقطة بينما يتواجد الجونة فى المركز الـ14 برصيد 36 نقطة.
ويتبقي للجونة مباراة مؤجلة أمام الزمالك، كما يتبقي للإسماعيلي مباراتين الأولى اليوم أمام الأهلي و الثانية أمام الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة الجونة والاسماعيلي 27 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.