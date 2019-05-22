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اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة الجونة والاسماعيلي 27 مايو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الجونة والاسماعيلي، ضمن الجولة الـ 34 للدوري الممتاز، في الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين 27 مايو الجاري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 41 نقطة بينما يتواجد الجونة فى المركز الـ14 برصيد 36 نقطة.

ويتبقي للجونة مباراة مؤجلة أمام الزمالك، كما يتبقي للإسماعيلي مباراتين الأولى اليوم أمام الأهلي و الثانية أمام الزمالك.

 

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