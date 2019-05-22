فرج عامر بعد نجاة سموحة من الهبوط: نفدنا من بحر الظلمات والرمال المتحركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس فرج عامر-رئيس مجلس إدارة نادي سموحة معلقاً على استقرار وضع الفريق السكندري الذي ابتعد عن دوامة الهبوط في الدوري العام، عقب الفوزالأخير الذي حققه سموحة على بتروجت مساء أمس في إطار منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة.
وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك:
أهم حاجة انني وزملائي أعضاء مجلس الادارة لنادي سموحة والجهاز الفني والاداري بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن واللاعبين من الفريق الاول لكرة القدم ناضلنا بشرف ورجولة وأمانة وحققنا انجاز ونفدنا من بحر الظلمات ورمال متحركة كروية كانت تتمني الاطاحة بنا ولكن إرادة الله دائما مع الشرفاء المكافحين.
فرج عامر
كان سموحة قد فازعلى بتروجت بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى النقطة 38 في المركز العاشر بجدول مسابقة الدوري العام ليضمن الفريق السكندري البقاء في بطولة الدوري العام دون الدخول في حسابات معقدة.
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