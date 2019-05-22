شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكماً لمباراة الاهلى والاسماعيلى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الاهلى والاسماعيلى الليلة للحكم الدولى محمد معروف.

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ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى.

ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة على الجانب الاخر يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى.