انت الان تتابع بيل: لاعب كرة القدم مثل «الروبوت» على عكس التنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

جاريث بيل

يمر النجم الويلزي جاريث بيل بفترة صعبة مع ريال مدريد في الوقت الحالي، إذ ترغب إدارة الملكي في رحيله، ليعرب بيل عن أسفه بسبب طبيعة لاعبي كرة القدم التي تشبه الروبوتات بالمقارنة برياضات أخرى؛ مثل الجولف والتنس، ومن المعروف عن النجم الويلزي حبه الشديد للعبة الجولف، التي تسببت في تعرضه للكثير من الانتقادات في الوقت السابق، وأعرب بيل عن تفهمه جيدًا الآن لتصريحات بعض النجوم المعتزلين التي أشاروا من خلالها إلى شعورهم بعودة الحياة من جديد إليهم مباشرة عقب نهاية مسيرتهم مع كرة القدم، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Advertisements

وقال بيل: "بكل تأكيد تعود الحياة إليك من جديد، فكونك رياضيا محترفا تعمل في أجواء فريق، فأنت لا تختار مواعيدك مثل لاعب الجولف أو التنس". وأضاف الويلزي: "نعم، نشبه الروبوتات، حيث يتم إخبارنا أين نحضر ومتى، والموعد الذي يجب أن نتناول فيه الطعام، ومتى يجب أن نتدرب، وهي أمور تفقدك الحياة الطبيعية، فأنت