تشيك يستعد للعودة إلى تشيلسي من جديد هذا الصيف

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٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
بيتر تشيك
أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى عودة الحارس التشيكي بيتر تشيك، إلى صفوف نادي تشيلسي من جديد، الصيف المقبل، ولكن في منصب المدير الرياضي، وأعلن الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، عن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الجاري، إذ سيخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الأربعاء المقبل في أذربيجان، وتحديدا في نهائي الدوري الأوروبي رفقة فريقه أرسنال أمام فريقه المستقبلي تشيلسي، ولا يوجد في تشيلسي مدير تقني منذ استقالة مايكل إيمينالو في شهر نوفمبر من عام 2017، ومنذ ذلك الحين تولت مارينا جرانوفسكايا معظم مهام إيمينالو.
ولم تتضح حتى الآن المهام التي سيتولاها بيتر تشيك، ولكن من المؤكد أنه سيلعب دور حلقة الوصل بين الإدارة والمدرب. وخرج بيتر تشيك للحديث عن مستقبله مع تشيلسي قائلا، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بغض النظر عن الأنباء التي انتشرت حول التحاقي بتشيلسي، سبق أن قلت لجميع الأشخاص من قبل
وخرج بيتر تشيك للحديث عن مستقبله مع تشيلسي قائلا، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بغض النظر عن الأنباء التي انتشرت حول التحاقي بتشيلسي، سبق أن قلت لجميع الأشخاص من قبل إنني سأتخذ القرار بشأن مستقبلي بعد خوض آخر مباراة، وكل تركيزي الآن ينصب على التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع أرسنال".
وبدوره رحب تشيلسي بعودة أساطيره السابقين من الجيل الذهبي، بيتر تشيك وجون تيري وفرانك لامبارد، وخاض تشيك مع البلوز 11 موسمًا، تُوج خلالها بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2012.
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