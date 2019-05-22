شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: عدم انتظام الدوري أثّر بالسلب على المسابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق كرة القدم بنادى سموحة، إن عدم انتظام الدوري الممتاز أثّر بالسلب علي مسابقة الدورى المصري.

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جاء ذلك عقب فوز سموحة علي بتروجت بهدفين دون مقابل في المباراة التى جمعت بينهما، اليوم، علي ملعب استاد المكس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف «إبراهيم» أنه وتوأمه «حسام» يمتلكان العديد من العروض محليًا وخارجيًا، مشيرًا إلي أن الجهاز الفنى سيعقد جلسة مع المهندس فرج عامر للحديث عن مستقبل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن سموحة سيواجه الاتحاد السكندري خلال آخر مبارياته في الدورى بحثًا عن مركز جيد، معربًا عن حزنه لخسارة الاتحاد السكندري الكبيرة برباعية أمام طلائع الجيش.