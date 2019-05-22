شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: عدم انتظام الدوري أثّر بالسلب على المسابقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق كرة القدم بنادى سموحة، إن عدم انتظام الدوري الممتاز أثّر بالسلب علي مسابقة الدورى المصري.
جاء ذلك عقب فوز سموحة علي بتروجت بهدفين دون مقابل في المباراة التى جمعت بينهما، اليوم، علي ملعب استاد المكس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.
وأضاف «إبراهيم» أنه وتوأمه «حسام» يمتلكان العديد من العروض محليًا وخارجيًا، مشيرًا إلي أن الجهاز الفنى سيعقد جلسة مع المهندس فرج عامر للحديث عن مستقبل الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن سموحة سيواجه الاتحاد السكندري خلال آخر مبارياته في الدورى بحثًا عن مركز جيد، معربًا عن حزنه لخسارة الاتحاد السكندري الكبيرة برباعية أمام طلائع الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم حسن: عدم انتظام الدوري أثّر بالسلب على المسابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.