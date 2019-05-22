شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تقدم حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، باستقالته لإدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى.
خسر الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمام مضيفه طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.
وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة، ويتبقي له مباراة أخيرة أمام سموحة في الأسبوع الرابع والثلاثين.
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