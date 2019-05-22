كيلليني يلمح إلى إمكانية عودة أليجري

أشاد جورجيو كيلليني قائد يوفنتوس، بماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، والذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري، عقب 5 مواسم قضاها مع البيانكونيري.

وقال كيلليني في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "لقد قدم الكثير وسيتذكره الجميع. اقتربت نهاية حقبته ويجب أن نشكره، ثم يواصل يوفنتوس كالمعتاد".

وأضاف: "لديه صفات لا تصدق، إنه رجل إيجابي وسيفتقده كل من في يوفنتوس، وربما يعود في المستقبل".

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وقرر يوفنتوس وأليجري فك الارتباط، بعد 5 مواسم حقق خلالها المدرب الإيطالي 5 بطولات دوري على التوالي، وتأهل مرتين لنهائي دوري الأبطال، دون أن يفوز باللقب.

وعن إمكانية تولي أندريا بارزالي منصبًا في الجهاز الفني الجديد، قال: "آمل ذلك.. أندريا شخص مميز وكذلك لاعب استثنائي.. سأفتقده كثيرًا بالتأكيد".

وختم المدافع الإيطالي: "لقد تشرفت بقضاء 8 سنوات رائعة معه. إنه شخص تعلمت منه الكثير، وقادر على إفادة الشباب الذين سيأتون".