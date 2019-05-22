أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

يونايتد يُغري بوجبا

تغري إدارة نادي مانشستر يونايتد اللاعب الفرنسي بول بوجبا بالبقاء ضمن صفوف الفريق وتجنب الرحيل إلى ريال مدريد مثلما يشاع مؤخراً.

بوجبا لديه عرض من إدارة النادي بالحصول على شارة القيادة ليكون قائداً للفريق في أولد ترافورد الموسم المقبل، لكنه قد يغادر إلى ريال مدريد الصيف القادم.

زاها يقترب من أولد ترافورد

اقترب اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس من الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

بالاس طلب 100 مليوناً للاستغناء عن لاعبه، لتنسحب أندية توتنهام وأرسنال من الصفقة، ويبقى يونايتد وحيداً في السباق.

ذا صن

بارتي مطلوب في أرسنال

أصبح اللاعب توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد مطلوباً بشدة في في نادي أرسنال الإنجليزي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

أرسنال يسعى لضم بارتي ليأخذ موقع أرون رامزي في القائمة ويدعم خط الوسط الذي يضم توريرا وجندوزي والنني وتشاكا.

ديلي ميل

رونالدو يسعى لتجديد أيام التألق مع مورينيو

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من إدارة ناديه التعاقد مع مواطنه جوزيه مورينيو لقيادة العملاق الإيطالي.

رونالدو يتذكر أيام التألق في إسبانيا رفقة مدربه السابق في ريال مدريد جوزيه مورينيو، ويرغب في إعادة إحياء هذه الأيام مجدداً في تورينو.

الصحافة الألمانية:

بيلد:

صفقة ثانية لدورتموند

اقترب بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني من ضم اللاعب الدولي يوليان برانت من نادي باير ليفركوزن، مستخدمًا بند يعطي اللاعب الحق في الانتقال إلى ناد آخر وإنهاء عقده المستمر حتى 2021،

صاحب الـ23 عاما سيخضع للكشف الطبي لدى دورتموند خلال الأسبوع الجاري، رغم أن اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى برشلونة مقابل دفع شرط جزائي بقيمة 25 مليون يورو.

وضمن دورتموند ضم ثاني لاعب من المنتخب الألماني، بعدما أتم صفقة انتقال الظهير الدولي نيكو شولز من نادي هوفنهايم بشكل رسمي.

كيكر:

عودة كومان إلى منتخب فرنسا

عاد الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، إلى قائمة منتخب الديوك لأول مرة منذ عام ونصف، استعدادًا لمواجهة تركيا وأندورا في شهر يونيو المقبل بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويعود آخر ظهور لصاحب الـ22 عامًا مع منتخب فرنسا تحت قيادة ديدييه ديشامب إلى يوم 10 نوفمبر 2017، حين شارك في المباراة التي انتهت بفوز بطل العالم على منتخب ويلز بثنائية نظيفة.

وتسببت الإصابات في غياب كومان عن المشاركة في مونديال روسيا 2018 الصيف الماضي، وخاض اللاعب 16 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي حتى الآن.

كيكر:

موهبة برشلونة على أعتاب بوندسليجا

قد نرى لاعب الوسط مارك كوكوريلا، موهبة برشلونة المعار إلى إيبار الإسباني،في الدوري الألماني الموسم المقبل بعد دخوله ضمن دائرة اهتمامات بوروسيا مونشنجلادباخ وأينتراخت فرانكفورت لضمه هذا الصيف.

سيفعل إيبار بند شراء كوكوريلا مقابل 2 مليون يورو، وسيعيد برشلونة شراءه من إيبار مقابل 4 ملايين يورو، ثم سيبيعه النادي الكتالوني إلى الأندية المهتمة بخدماته مقابل مبلغ يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين يورو.

يذكر أن الإسباني الشاب البالغ من العمر 20 عامًا أحرز هدفه الوحيد في الدوري الإسباني أمام برشلونة في الجولة الأخيرة من المسابقة، وشارك اللاعب مع إيبار في 31 مباراة بالليجا في الموسم المنقضي (2018-19).

الصحافة الفرنسية

لُكيب

قائمة فرنسا

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كشف ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن قائمة بلاده للمباراتين المقبلتين في تصفيات يورو 2020.

وضمت قائمة المنتخب الفرنسي في حراسة المرمى: ألفونس أريولا وهوجو لوريس وميك مايجنان وبنجامين ليكومت.

وفي خط الدفاع: صامويل أومتيتي وليو دوبوا وكليمنت لينجلييه وبنجامين بافارد ورافاييل فاران وكيرت زوما ولوكاس دين وفيرلاند ميندي.

وفي خط الوسط: بول بوجبا ونجولو كانتي وتانجي ندومبيلي وبليز ماتويدي وموسى سيسوكو.

وفي خط الهجوم: كينجسلي كومان ووسام بن يدر وأولييفيه جيرو وكيليان مبابي وفلوران توفان وتوماس ليمار وأنطوان جريزمان.

لو 10 سبورت

سان جيرمان يهدد زيدان

أشار تقرير صحفي، الى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يستهدف توجيه ضربة قوية لزين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني.

وتناول التقرير استهداف النادي الفرنسي التعاقد مع بول بوجبا لاعب فريق مانسشتر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عدم حسم ريال مدريد للصفقة، يعطي الأمل لنادي سان جيرمان من أجل الدخول في المفاوضات ومزاحمة ريال مدريد.

الصحافة الإسبانية

ماركا

فاران باق

أكد رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد، أنه سيبقى في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد انتشار تقارير تفيد بنيته الرحيل في يوليو المقبل.

وقال المدافع الفرنسي: "أنا باقِ في ريال مدريد خلال الموسم المقبل، تحدثت مع زيدان حول الأمر وقررت في النهاية أن أظل هنا لموسم آخر".

بيل يعترف

اعترف جاريث بيل لاعب ريال مدريد بأن لاعبي كرة القدم أصبحوا مثل "أجهزة الروبوت" في حياتهم الخاصة، نظرًا لإلتزامهم بالتدريبات وخوض عدد كبير من المباريات.

وقال بيل: "نحن كلاعبين لكرة القدم أصبحنا مثل الآلات، لا نستطيع التحكيم في حياتنا الشخصية، لا يوجد لدينا الوقت مثل لاعبي الجولف والتنس".

آس

كروس يعطل صفقة بوجبا

وضع الألماني توني كروس شرطًا برفع راتبه من أجل تجديد عقده مع ريال مدريد، وهو ما يؤثر بالسلب على إمكانية التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

بوجبا يعد صفقة ملحة لريال مدريد بعدما طلبه زيدان أكثر من مرة، إلا أن طلب كروس قد يؤدي لتعطيل الصفقة نظرًا للطلبات المادية التي ستكلف خزينة النادي الكثير.

إصابة كوستا

اضطر دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد للتوجه إلى أحد مستشفيات مدينة القدس، للخضوع لأشعة وفحوصات بعد إصابته في مباراة ودية يخوضها فريقه هناك.

كوستا أصيب في الدقيقة 26 من المباراة، ليخرج من الملعب بعد عودته من إصابة استمرت 45 يومًا، إلا أنه يعاني من تمزق كبير في الكاحل الأيسر.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديللو سبورت

حارس يوفنتوس يعلى على الصفقة الجديدة

علق البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى فريق يوفنتوس، على الصفقة الجديدة التي تعاقد معها النادي بالحصول على خدمات اَرون رامزي، لاعب وسط اَرسنال.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات تشيزني، والتي أكد خلالها أن رامزي يملك العديد من المميزات من بينها التمرير الدقيق، ويمكنه تسجيل أيضا أهداف.

كوريري ديللو سبورت

ساري على رادار يوفنتوس

دخل ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، دائرة اهتمام إدارة نادي يوفنتوس لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للمدرب ماسيمليانو ألجيري.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة نادي يوفنتوس دخلت في مفاوضات مع ساري ليتولى مهمة البيانكونيري بداية من الموسم المقبل.