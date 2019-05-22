سترلينج يقترح قرارا صارما لمكافحة العنصرية

قال رحيم سترلينج، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يقود حربًا ضد العنصرية في كرة القدم، إنه يتمنى أن يتناقش مع مسؤولي اللعبة في الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز لمكافحة هذه الآفة.

وأبلغ سترلينج خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن طبيعة الجدول المزدحم لمباريات كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي منعه من إجراء تلك المقابلة.

وأضاف اللاعب الفائز بلقب البريميرليج "في كرة القدم تكون مرتبطًا بالمران كل يوم وتلعب مباراة كل يومين أو 3 أيام لذا لا تملك الكثير من الوقت للذهاب والحديث مع الناس".

وتابع "لكن بكل تأكيد في وقت فراغي والإجازة فإنه إذا استطعت أن أذهب وأتحدث مع الاتحاد الإنجليزي ومسؤولي رابطة الدوري الممتاز والتفكير فيما يمكن فعله بشكل أفضل في المستقبل فإني سأكون هناك بشكل شخصي لمحاولة تنفيذ ذلك".

وسجل سترلينج، الذي اختير كأفضل لاعب بالمسابقة هذا العام في استفتاء رابطة الكُتاب، في الانتصار (6-0) على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح سيتي أول فريق يحرز ثلاثية محلية من الألقاب في إنجلترا يوم السبت الماضي.

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وكرر سترلينج مطالبته بفرض عقوبات تلقائية بخصم 9 نقاط من الفريق الذي تتصرف فيه جماهيره بشكل عنصري.

وقال سترلينج "إذا ذهبت إلى مباراة كرة القدم وكنت أشجع مانشستر يونايتد على سبيل المثال فإني لا أريد أن أكون الشخص الذي يتسبب في إسقاط فريقي عن طريق قول تعليقات ساذجة في الاستاد".

وختم "إذا كنت تعرف أن فريقك سيتعرض لخصم 9 نقاط من رصيده في مشواره بالدوري فإنك لن تدلي بمثل هذه التعليقات حتى لو كانت موجودة في رأسك".

وتعرض سترلينج لإساءة عنصرية خلال اللعب مع إنجلترا أمام الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في مارس / آذار الماضي كما حدثت وقائع أخرى في الكرة الأوروبية.

ورغم ذلك يشعر اللاعب صاحب البشرة السمراء أن سلوك المشجعين في الوقت الحالي تحسن عما كان عليه الأمر منذ 10 سنوات.