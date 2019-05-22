قرار فاران ورغبة راكيتيتش أبرز اهتمامات الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على حسم الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد مصيره بالاستمرار ضمن صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.

كذلك أعلن الكرواتي إيفان راكيتيتش في التتويج بدوري الأبطال مع برشلونة، وهو التصريح الذي اهتمت به مختلف الصحف الإسبانية.

وتصدر تصريح فاران، صحيفة "ماركا": "في العام المقبل سأستمر في مدريد".

وأضافت: "أسبوع الإقصاء من أياكس كان الأصعب لنا، وهيا نستمتع بالعودة والتطلع للمستقبل بمشاعر قوية".

وتابعت: "بيل و100 مليون سبب للبقاء".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بتصريح إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة: "أريد الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى هنا".

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وأضافت: "راكيتيتش كان واضحًا للغاية، وصرح: لدي عقد مع البارسا ولم أفكر أبدًا في الرحيل، وجريزمان يعجبني كثيرًا وأريده معنا في الفريق".

وتابعت: "راكيتيتش يتحدث عن التوقيع مع دي يونج، والضربة القاضية في أنفيلد، وإمكانية الثنائية، واهتمام الإنتر".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "جس نبض من دي ليخت".

وأضافت: "برشلونة يضغط على قلب الدفاع الهولندي، لاتخاذ قرار بشأن المشروع الرياضي، ولاعب أياكس أظهر لفتة للبلوجرانا قبل العروض المليونية التي تلقاها".

وتابعت: "ميسي سيلعب في كوبا أمريكا".