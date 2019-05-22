تقارير إيطالية: جوارديولا اتفق مع يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الجمعة الماضي، رحيل ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" عن أحد الصحفيين، أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف أن جوارديولا سيوقع على عقد يمتد لأربع سنوات مقبلة مع السيدة العجوز، ليتولى المهمة الفنية لليوفي خلفًا لأليجري.

يشار إلى أن تقارير صحفية كانت قد قالت إن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، كان في مدينة ميلانو أمس الثلاثاء، في نفس الفندق الذي يقيم به جوارديولا لحضور إحدى الأعمال الخيرية.