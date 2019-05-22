شكرا لقرائتكم بطلات مصر فى الإسكواش على موعد مع دور الـ 16 ببطولة بريطانيا.. اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ، اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، حيث تعد البطولة ضمن أكبر 8 بطولات فى الاسكواش.

ويشارك فى البطولة مجموعة كبيرة من اللاعبين المصريين، حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

جاءت منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 بمنافسات السيدات كالتالي:

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نوران جوهر x جوي تشان لاعبة هونج كونج

رنيم الوليلي x الأمريكية أماندا صبحي

نور الطيب x أني أو لاعبة هونج كونج