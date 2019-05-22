الزمالك ضد نهضة بركان .. تعرف على موعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية...

الزمالك ضد نهضة بركان .. موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

جدة - عمرو شويل تعرف على موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأحد حيث يلتقي فريق الزمالك مع منافسه نهضة بركان المغربي في مباراة إياب كأس الكونفدرالية في الـ10 من مساء الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية .

تعرف على موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأحد وكان الفارس الأبيض قد وصل للمباراة النهائية بعد تخطيه لفريق للنجم الساحلي في نصف النهائي بهد فنظيف بينما فاز نهضة بركان على الصفاقسي التونسي في الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

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الزمالك ضد نهضة بركان .. موعد نهائي كأس الكونفدرالية

تعرف على موعد نهائي كأس الكونفدرالية وكانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز الفريق المغربي بهد نظيف ويسعى الفريق للفوز بالبطولة للمرة الاولى في تاريخه .

الزمالك ضد نهضة بركان .. موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأحد

تعرف على موعد نهائي كأس الكونفدرالية بينما يأمل الزمالك في تحقيق الفوز في هذه المباراة والتتويج بالبطولة بعد غياب منذ عام 2003 عن التتويج الإفريقي ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين على الأقل حتى يتمكن من حصد اللقب بينما يكفي الفريق لمغربي التعادل بأي نتيجة .