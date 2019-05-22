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شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان.. أحمد مرتضى : ربنا يفرح كل الزملكاوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أشاد أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك باستقبال والده لبعثة فريق نهضة بركان المغربي في مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وقال أحمد مرتضى عبر حسابه على موقع تويتر: رجل لا ينام ربنا يرزقك بالبطولة ان شاء الله ويفرح كل الزملكاوية ان شاء الله.
أحمد مرتضي
ويباشرالزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية وذلك في حضور 40 ألف مشجع لمؤازرة الفريق الأبيض.
وانتهت مباراة الذهاب في المغرب بفوز نهضة بركان يهدف نظيف، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين أو أكثر لحسم اللقب رسميا، أو الفوز بهدف على أقل تقدير واللجوء إلى ركلات الجزاء .
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