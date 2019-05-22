شكرا لقرائتكم اوووه زملكاوي.. تعالي نكسب أفريقيا.. أبرز هتافات الجماهير أثناء شراء التذاكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد أعداد كبيرة من جماهير الزمالك امام بوابة رقم ١ للحصول على تذاكر مباراة فريقهم ضد نهضة بركان المغربي فى إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الاحد المقبل على ملعب برج العرب. وتعالت هتافات جماهير الزمالك مرددين :"اوووه زملكاوي.. تعالي نكسب افريقيا أبرز هتافات جماهير الزمالك أثناء شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية". Advertisements وحرص جمهور الزمالك على التواجد أمام البوابات من الثامنة صباحا قبل موعد فتح شباك التذاكر في الحادية عشر صباحا، وحرص عدد منهن علي ترديد بعض الأغاني بتحدى الجو الحار والصيام.

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